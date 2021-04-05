Karabük Esnaf Odasından bildiri yayınlayan amirallere tepki - Son Dakika

Karabük Esnaf Odasından bildiri yayınlayan amirallere tepki

05.04.2021 13:51
Karabük Esnaf Odasından bildiri yayınlayan amirallere tepki, System.String[]

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı, 103 emekli amiralin gece yarısı bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı, 103 emekli amiralin gece yarısı bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, amirallerin; demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan biz Karabük Esnaf Odaları Başkanları olarak esnafların sıkıntılı bir süreçten geçtiği ve ülkenin küresel devletler arasında söz sahibi olabilmek için mücadele ettiği, içte ve dışta her türlü terör örgütlerine ve yandaşlarına hareket kabiliyeti bırakmadığı bu günlerde; Kanal İstanbul Projesi bahane edilerek, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Polemiği yapılarak kendilerinde pervasız darbe tehdidi yapma hakkını gördükleri belirtildi.

103 amiralin yaptığının tam bir hukuksuzluk olduğu, bağımsız yargının cevabını vermeye başladığı aktarılan açıklamada, "Millet iradesine karşı anti demokratik girişimleri ve darbe imalı, 103 amiralin gece yarısı bildirisi karşısında işimizi, aşımızı ve sıkıntımızı düşünmeden söz konusu 'Vatansa gerisi teferruattır' diyerek dün olduğu gibi bugünde devletimizin milletimizin yanında ve emrinde olduğunu bildiririz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Bu anayasal düzenlemeler kapsamında kimse millete ait olan bir yetkiyi kullanamaz. Kimse düşünce ve kanaat özgürlüğü adı altında kamu düzeni, kamu güvenliği, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit edici açıklamalarda bulunup bildiri yayımlayıp darbe çığırtkanlığı yapamaz. Yapanda bunun hesabının verileceğini bilerek sonuçlarına katlanarak bu işe girmelidir.

15 Temmuz'da verilen dersi idrak edemeyen, düşmanlarını sevindirmeden geçmişte taşıdıkları sıfatların farkında olmayanların, demokrasiye hukuka devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir. Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak, bildiri nezdinde tüm darbe istek, çaba ve teşebbüslerini ve bunların müsebbiplerini şiddetle ve esefle kınadığımızı belirtiriz" denildi. - KARABÜK

Karabük, Emekli, Darbe, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük Esnaf Odasından bildiri yayınlayan amirallere tepki - Son Dakika


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