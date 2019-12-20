Karabük fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Karabük fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

6 saat önce

Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olduKARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Mehmet E. (77) yönetimindeki 34 GG 8962 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de önündeki panelvan minibüse, minibüste hafif ticari araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, fenalaşan sürücü Mehmet E., çevredekiler tarafından otomobilinden çıkarılıp kaldırımdaki tabureye oturtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Çevredekiler ve sağlık ekiplerince ikna edilen Mehmet E., kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hasar gören 4 aracın, yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karabük fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in otoyolda hız yapan yeğenine ceza şoku 4 kişinin öldüğü kazadan, üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtuldu

Son Dakika Haberleri
02:34 Başkent'te yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var - 1 - Son Dakika
02:32 "Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi - Son Dakika
02:12 Bursa'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
02:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hükmü... - Son Dakika
02:10 Doğu Türkistan'da kültürel seviyeyi yükseltme adı altındaki kamplarda acı sürüyor! - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 02:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]