Karabük fetö'nün emniyetteki yapılanmasına operasyon 5 gözaltı

FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına operasyon 5 gözaltı

Karabük merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖPDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 polis adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik Karabük merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda polis memurları H.A., V.Y., M.S., İ.K. ile meslekten ihraç edilen polis memuru Y.S., gözaltına alındı. Örgütün mahrem emniyet yapılanmasına mensup halen aktif olarak görevde olan polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.