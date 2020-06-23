KARABÜK Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı - Son Dakika

KARABÜK Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı

Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı KARABÜK'te park halindeki minibüs freninin boşalması sonucu önce bir otomobile ardından da duvara çarptı.

Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı KARABÜK'te park halindeki minibüs freninin boşalması sonucu önce bir otomobile ardından da duvara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Olay akşam saatlerinde, Beşbinevler Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan 06 YB 0629 plakalı minibüs, freni boşalarak geri geri hareket etmeye başladı. Eğimli yolda hızlanan minibüs önce park halindeki 34 NV 3765 plakalı otomobile, ardından da bahçe duvarına çarparak durabildi. Araçlar hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 16:32 Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü 14:46 Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok 12:19 Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:23 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem 08:58 İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu 07:48 İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 04:20:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KARABÜK Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]