KARABÜK Geç kalan adayları sınava polis yetiştirdi - Son Dakika

KARABÜK Geç kalan adayları sınava polis yetiştirdi
Geç kalan adayları sınava polis yetiştirdiKARABÜK'te, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylardan geç kalanları sınava polis yetiştirdi.
Geç kalan adayları sınava polis yetiştirdi
KARABÜK'te, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylardan geç kalanları sınava polis yetiştirdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adaylar sınava girmek için erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Adaylar sınav görevlileri tarafından yapılan kontrollerin ardından içeri alındı. Kapıda bekleyen polisler ve güvenlik görevlileri tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı. Karabük Üniversitesi'nde ise KPSS yoğunluğu yaşandı. Kapıların saat 10.00'da kapanacağını bilen bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Karabük Üniversitesi kampüsünün önünde bekleyen servis araçları adayları alarak sınav merkezlerine götürdü. Bazı adaylar geç kalınca polisler devreye girerek, polis araçlarıyla adayları sınava yetiştirdi.
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