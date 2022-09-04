Karabük Atalay Kartekin Roket Takımı, TEKNOFEST KARADENİZ'de ikinci oldu - Son Dakika
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Karabük Atalay Kartekin Roket Takımı, TEKNOFEST KARADENİZ'de ikinci oldu

04.09.2022 16:28
Karabük Atalay Kartekin Roket Takımı, TEKNOFEST KARADENİZ'de ikinci oldu

Karabük Gençlik Merkezi Atalay Kartekin Roket Takımı, Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında yapılan Dikey İnişli Roket Yarışması'nda ikinci oldu.

Karabük Gençlik Merkezi Atalay Kartekin Roket Takımı, Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında yapılan Dikey İnişli Roket Yarışması'nda ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük ekibi, ödülünü TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

Takım kaptanı Mesut Yılmaz, başarılarında emeği geçen tüm takım üyelerine ve takım sponsoru olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'e ve Karabük Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Yarışmada dereceye giren takımı tebrik eden Güven de gençlerin her zaman yanlarında olduklarını, desteklerinin süreceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Karabük, gençlik, Samsun, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Karabük Atalay Kartekin Roket Takımı, TEKNOFEST KARADENİZ'de ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Atalay Kartekin Roket Takımı, TEKNOFEST KARADENİZ'de ikinci oldu - Son Dakika
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