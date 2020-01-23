Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Karabük-Gerede kara yolu, Gerede yönündeki zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Karabük- Gerede kara yolu, Gerede yönündeki zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Gerede istikametine seyreden araçlar, Gerede'ye yaklaşık 10 kilometre mesafede yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.
Çok sayıda aracın karıştığı kaza nedeniyle kara yolunun Gerede yönünde ulaşım sağlanamıyor.
Sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edilen bölgede yoğun kar yağışı ise devam ediyor.
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