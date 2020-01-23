Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika

Karabük- Gerede kara yolu, Gerede yönündeki zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Gerede istikametine seyreden araçlar, Gerede'ye yaklaşık 10 kilometre mesafede yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.

Çok sayıda aracın karıştığı kaza nedeniyle kara yolunun Gerede yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edilen bölgede yoğun kar yağışı ise devam ediyor.