Karabük - Gerede karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika
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Karabük - Gerede karayolu trafiğe kapandı

6 saat önce

Karabük'te kar yağışı etkili olurken, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında yol trafiğe kapandı.

Karabük - Gerede karayolu trafiğe kapandı, System.String[]

Karabük'te kar yağışı etkili olurken, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında yol trafiğe kapandı. Kilometrelerce uzunlukta araçlar yolda mahsur kalırken, trafik ekipleri ve karayolları yolun ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.


Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrası Karabük - Gerede karayolunda meydana gelen kazalar sonrası Kemikli rampalarında kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda ulaşım tamamen dururken, karayolları ve trafik polisleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Karadeniz, Karabük, Gerede, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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