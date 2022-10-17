Karabük gündem haberi... Karabük'te 1 kilogram esrar ve 96 kök kenevir ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilogram kubar esrar ve 96 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çavuşlar köyünde İ.Ç'nin (41) ormanlık alana kenevir ektiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerce bölgede yapılan aramada, kurumaya bırakılmış 1 kilogram kubar esrar ve 96 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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