Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu

14.10.2022 17:32
Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu

Karabük haberleri: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Bartın'dan Karabük istikametine seyreden N.E. idaresindeki 78 DE 788 plakalı otomobilde, Beştepeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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