Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Bartın'dan Karabük istikametine seyreden N.E. idaresindeki 78 DE 788 plakalı otomobilde, Beştepeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika