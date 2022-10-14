Bartın 'dan Karabük istikametine seyreden N.E. idaresindeki 78 DE 788 plakalı otomobilde, Beştepeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

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