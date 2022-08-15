Karabük gündem haberleri: AK Parti Karabük heyeti kavşak projesi alanında inceleme yaptı

AK Parti Karabük heyeti, Kardemir Kavşağı projesi alanında inceleme yaptı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Kardemir Kavşağı projesinin yakın zamanda bitmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çalışmalar nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandığını ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiğini belirten Ünal, "Kavşak projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yapılıyor. Buraya bir yenilik katılacak, bir güzellik olacak. Karabük'ümüze hizmet edecek." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de kentin girişini yeniden bir düzenlemeye tabi tuttuklarını ifade etti.

Kavşak projesinin yeni bir mimari tarzda yapıldığını anlatan Güneş, "Araç Çayı havzası üzerindeki ıslah çalışmalarıyla birlikte Kardemir Kavşağımız, Millet Bahçemiz ve şehirdeki kentsel dönüşümümüz ile Karabük'ü bir bütün olarak ele alarak düzenleme yapmış oluyoruz. Çok uzun sürmeyecek bir zaman içinde Karabük'ün çehresini değiştirmiş olacağız." diye konuştu.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise kavşağı en kısa sürede Karabük halkının hizmetine sunacaklarını bildirdi.

İncelemede, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve AK Parti Karabük teşkilatı da yer aldı.