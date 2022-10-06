Karabük gündem haberleri... Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Karabük gündem haberleri... Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

06.10.2022 19:26
Karabük gündem haberleri... Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

Karabük haberleri: KARABÜK'te çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü.

KARABÜK'te çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Karabük Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 dekar alan zarar görürken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük gündem haberleri... Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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