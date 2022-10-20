Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplarken kaybolan 2 kişiye ulaşıldı.
Ahmetusta mevkisinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 2 kişi, bir süre sonra yolunu kaybetti.
Kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan kişiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunan bu 2 kişi yakınlarına teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük gündem haberleri | Karabük'te mantar toplamaya gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika