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Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük gündem haberleri | Karabük'te mantar toplamaya gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

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