Karabük gündem haberleri: Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen eğitimler sonunda Şefik Dizdar Meslek Yüksekokulunda tören düzenlendi.

Karabük'te "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" kapsamında ikamet eden göçmen, sığınmacı ve şartlı mültecilerin mesleki gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla 3 ay süren kaynakçı, elektrikçi ve mobilyacı eğitimleri sona erdi.

Kaynak: AA

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