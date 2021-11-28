KARABÜK GÜNLERİ'NİN EN İLGİ ÇEKEN STANTI... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YİYİT AŞI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika

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KARABÜK GÜNLERİ'NİN EN İLGİ ÇEKEN STANTI... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YİYİT AŞI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

28.11.2021 09:05

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Karabük Günleri'nde çok sayıda stant açıldı, şehrin yöresel ürünleri tanıtıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Karabük Günleri'nde çok sayıda stant açıldı, şehrin yöresel ürünleri tanıtıldı. Ancak ilgi çeken bir stant daha vardı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de etkinlik alanında stant açtı.

Stantta hastanenin Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yer aldı.

Karabüklü olan Yiyit aşı olmayanlarla konuşarak, ikna etmeye çalıştı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit,

Delta varyantının hakim olduğu dönemde, aşısız durmak çok büyük cesaret çünkü, yoğun bakıma giren hastalar bu dönem çok kötü geçiriyor bu süreci. Bu stantta hafta içi günlük 50-60 kişiyi aşıladık ama bugün 100'lerin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum

Yalın Onat ERGÖR - Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL, (DHA)- YENİKAPI'da düzenlenen Karabük Günleri'nde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de stant açtı. Stantta hala aşı olmamış kişilere bilgi verilerek aşı olmasına ikna edilmeye çalışıldı. Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Delta varyantının hakim olduğu dönemde, aşısız durmak çok büyük cesaret çünkü, yoğun bakıma giren hastalar bu dönem çok kötü geçiriyor bu süreci. Bu stantta hafta içi günlük 50-60 kişiyi aşıladık ama bugün 100'lerin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Karabük Günleri'nde çok sayıda stant açıldı, şehrin yöresel ürünleri tanıtıldı. Ancak ilgi çeken bir stant daha vardı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de etkinlik alanında stant açtı. Stantta hastanenin Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yer aldı. Aşı olmayanlarla konuşarak, aşı olmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. İkna olanlar stantta aşıları yapıldı. Aynı zamanda pandemi sürecinde kan ve organ bağışçısı sayılarının azaldığını söyleyen Prof. Dr. Yiyit, organ ve kan bağışı için de stantta çalışma yaptıklarını belirtti.

AŞI OLMAYANLARIN TURKOVAC'I BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜM

Karabüklü olduğunu belirten Nurettin Yiyit, Hafta sonları dönüşümlü olarak iller kendi tanıtım günlerini yapıyor. Ben de Karabüklüyüm, Karabüklü hemşerilerim bu etkinliğe destek vermemizi istediler. Aklıma bu etkinlik alanına milyon civarı insan geliyor haftasonu. Bizim için olmazsa olmaz konulardan birisi aşı, burada insanları aşıya ikna edebileceğimizi, bu kadar kişiyi aşıya ikna edebileceğimizi düşünerek Çam ve Sakura Hastanesi olarak burada bir stant kurduk. Aşı, kan bağışı ve organ bağışı için bu stantı bir fırsata çevirelim istedik. Gelenlerin aşılarını anlık burada yapıyoruz. Aşı konusunda soru işareti ve endişesi olanların endişe ve sorularını giderdiğimizde hemen hemen hepsi aşı olmayı kabul etti. Demek ki vatandaşlar aşı karşıtı değil, sadece endişeliler. Aşı olmamış olanların bir çoğunda şu cümleyi yakalıyorum; Turkovac'ı bekliyorum diyorlar. Ülkenin aşılanma oranına bir gıdım da olsa katkı sunacak gibi duruyor. Delta varyantının hakim olduğu dönemde, aşısız durmak çok büyük cesaret çünkü, yoğun bakıma giren hastalar bu dönem çok kötü geçiriyor bu süreci. Bu stantta hafta içi günlük 50-60 kişiyi aşıladık ama bugün 100'lerin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum diye konuştu.

YENİ VARYANT NEDENİYLE HATIRLATMA DOZLARINI GÜNCELLEMEK GEREKEBİLİR

Koronavirüsün yeni varyantı olan 'Omicron' hakkında konuşan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Yeni çıkan varyantın hakim varyant olup olmayacağını bilmiyoruz bunu zaman gösterecek. Pandeminin başından beri bugüne kadar çok fazla varyant oluştu. Bunların sadece 2 tanesi dünya genelinde yayılabilirdi. Omicron'un da yayılıp yayılmayacağını zaman gösterecek. Varyantın görüldüğü ülkelerde uçuşları durdurduk. Ülkemize girmesini pek istemiyoruz. Girse bile en azından bunu geciktirmemiz lazım. Girdiğinde de nasıl tedbirler alacağız bunu o zaman konuşacağız. Bu varyantla ilgili şunu biliyoruz bunun tek bir virüs üzerinde çok sayıda mutasyonun aynı anda olduğu bir virüs olduğunu biliyoruz. Gelecek günlerde ne kadar ölümcül olduğunu, ne kadar sıkıntı yaratacağını göreceğiz. Şunu hala bilmiyoruz, hakim bir varyant olacak mı olmayacak mı Aşıların bu virüse etki edip etmediğini de zamanla göreceğiz eğer etki etmiyorsa belki de hatırlatma dozlarını bu varyantı da içine alacak şekilde güncellemek gerekebilir diye konuştu.

AŞI OLMAMIŞTIM, NURETTİN HOCAYI GÖRÜNCE BURADA AŞI YAPTIRDIM

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi standında ilk doz aşısını yaptıran Seher Karadayı, 'Hiç aşı olmamıştım. Aşı olmaktan kaçıyordum. Aşı karşıtı değildim ama ameliyat olmuştum, aile hekimim aşı olma demişti. Ben de olmadım. Nurettin Hoca da benim doktorumdu burada da onu görünce aşı olmak için ikna oldum diye konuştu.

KARABÜK GÜNLERİ'NİN EN İLGİ ÇEKEN STANTI... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YİYİT AŞI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
KARABÜK GÜNLERİ'NİN EN İLGİ ÇEKEN STANTI... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YİYİT AŞI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
KARABÜK GÜNLERİ'NİN EN İLGİ ÇEKEN STANTI... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YİYİT AŞI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
KARABÜK GÜNLERİ'NİN EN İLGİ ÇEKEN STANTI... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YİYİT AŞI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Yenikapı Etkinlik Alanı, Bilim Kurulu, Karabük, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK GÜNLERİ'NİN EN İLGİ ÇEKEN STANTI... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YİYİT AŞI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARABÜK GÜNLERİ'NİN EN İLGİ ÇEKEN STANTI... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YİYİT AŞI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
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