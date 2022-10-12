Karabük'te doğal gaz patlaması! 4 kişi yaralandı

Karabük Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada Galip Durdu ve yan dairedeki Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.

"OLAY ARAŞTIRILACAK"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, gazetecilere, saat 01.15'te bir binada patlamanın meydana geldiğini söyledi. İlk belirlemelere göre patlamanın mutfaktaki doğal gazdan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirten Gürel, "Arkadaşlar olayı araştırıyorlar. İlk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralanmış. Etraftaki binalarda ufak tefek hasarlar var. İlk etapta 5-6 araçta da hasar olduğu tespit edildi. Olay araştırılacak. Şu an itibarıyla doğal gazdan olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun ki şu anda sadece 4 vatandaşımızda hafif yarayla atlatmış durumdayız" dedi.

"KIZIMI ENKAZIN ALTINDAN ÇIKARDIM"

Yaralılardan Uğur Dinçel de gece patlama sesiyle uyandıklarını anlattı. Kızının molozların içinde kaldığını ifade eden Dinçel, "Patlayan dairenin yan tarafında oturuyorum. Her taraf dumandı. İlk kızımı kurtardım. Kızımı enkazın altından çıkardım. Eşim ve ben patlamayı ufak sıyrıklarla atlattık. Kızımın ayağında ve yüzünde yaralanma var" diye konuştu.