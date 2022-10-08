Karabük haber | Karabük'te iki günde 6 kişi kayboldu - Son Dakika
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Karabük haber | Karabük'te iki günde 6 kişi kayboldu

08.10.2022 22:55
Karabük haber | Karabük'te iki günde 6 kişi kayboldu

Edinilen Karabük gelişmesine göre Karabük'te iki günde kaybolan 6 kişi ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu sağ olarak bulundu.

Karabük'te iki günde kaybolan 6 kişi ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre saat 16.55'te 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarda Karabük'ün Eflani ilçesi Kutluören köyü Sarıoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda mantar toplayan Doğan Ailesi'nin kaybolduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye hareket eden AFAD ekipleri, yapılan arama çalışmaları sonucu kalıp üç kişiye sağ olarak ulaştı. Öte yandan Karabük'te son iki günde kayıp ihbarında bulunulan 6 kişi ekiplerce bulundu. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük haber | Karabük'te iki günde 6 kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük haber | Karabük'te iki günde 6 kişi kayboldu - Son Dakika
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