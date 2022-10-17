İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde ormanlık araziye İ.Ç. (41) tarafından ekilen 96 kök kenevir bitkisi ve kurumaya bırakılmış 1 kilogram kubar esrar ele geçirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karabük haber | Karabük'te kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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