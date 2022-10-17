Karabük haber | Karabük'te kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Karabük haber | Karabük'te kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

17.10.2022 11:40
Karabük haber | Karabük'te kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Karabük yerel 3. sayfa haberine göre Karabük'te jandarma tarafından kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Karabük'te jandarma tarafından kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde Ö.C. (39) isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada, içerisinde bin 30 paket sigara bulunan 103 karton kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde ormanlık araziye İ.Ç. (41) tarafından ekilen 96 kök kenevir bitkisi ve kurumaya bırakılmış 1 kilogram kubar esrar ele geçirdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük haber | Karabük'te kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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