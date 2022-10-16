Karabük haber! Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu - Son Dakika
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Karabük haber! Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu

16.10.2022 22:16
Karabük haber! Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu

Karabük gündem haberi... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri buldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Ahmetusta mevkisinde ormanlık alanda mantar toplamaya giden 2 kadın, bir süre sonra yolunu kaybetti.

Kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan kişiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ormana, jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneğinin Karabük birimi ekipleri sevk edildi.

Bu kişiler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak evlerine bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük haber! Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük haber! Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 2 kadın bulundu - Son Dakika
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