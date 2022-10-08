Karabük haber | Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 5 kişi bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplarken ormanda kaybolan 5 kişiyi jandarma ve AFAD ekipleri buldu.
Kutluören köyü yakınlarındaki ormanlık alana sabah mantar toplamaya giden aynı aileden 5 kişi, bir süre sonra yolunu kaybetti.
Kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan 5 kişi, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Ormana, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulundu.
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