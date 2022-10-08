Karabük haber | Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 5 kişi bulundu - Son Dakika
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Karabük haber | Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 5 kişi bulundu

08.10.2022 22:56
Karabük haber | Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 5 kişi bulundu

Karabük haber... Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplarken ormanda kaybolan 5 kişiyi jandarma ve AFAD ekipleri buldu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplarken ormanda kaybolan 5 kişiyi jandarma ve AFAD ekipleri buldu.

Kutluören köyü yakınlarındaki ormanlık alana sabah mantar toplamaya giden aynı aileden 5 kişi, bir süre sonra yolunu kaybetti.

Kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan 5 kişi, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Ormana, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulundu.

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Kaynak: AA

Jandarma, Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük haber | Karabük'te mantar toplarken ormanda kaybolan 5 kişi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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