Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö, A.S. ve G.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. M.Ö. ve Ö.Ö. ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Çevrede ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada dedektör, bıçak ve 70 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük haber... Karabük'te tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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