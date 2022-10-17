Karabük haber... Karabük'te tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Karabük haber... Karabük'te tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandı

17.10.2022 12:00
Karabük haber... Karabük'te tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Karabük gelişmesine göre Karabük'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Karabük'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Cildikısık Tüneli mevkisinde A.S. (33), Ş.Ö. (43), Ö.Ö. (39), G.B. (51) ve M.Ö. (44), 390 sikke, 67 tarihi obje ve 1 bileziği satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Çevrede ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada dedektör, bıçak ve 70 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö, A.S. ve G.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. M.Ö. ve Ö.Ö. ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Operasyon, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük haber... Karabük'te tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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