Karabük haber! Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük haber! Karabük'ten kısa kısa

17.10.2022 09:02
Karabük haber! Karabük'ten kısa kısa

Karabük haberler... Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ile beraberindeki heyet, Araç Çayı rekreasyon alanında incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ile beraberindeki heyet, Araç Çayı rekreasyon alanında incelemelerde bulundu.

Vali Gürel ve Milletvekili Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, DSİ 23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Araç Çayı rekreasyon alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den Safranbolu'ya ziyaret

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Safranbolu ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve İlçe Nüfus Müdürü Mesut Karagözoğlu, Genel Müdür Aygöl ile Tarihi Çarşı'da bir araya geldi.

Kaymakam Yazıcı, Aygöl'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Karabük Baro Başkanı Köklü yeniden seçildi

Karabük Barosunun genel kurulunda mevcut Başkan Emrah Köklü, yeniden başkanlığa getirildi.

Köklü, Karabük Barosunun 15. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak girdiği seçimde, güven tazeledi.

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Seyir halindeki otomobil alev aldı Seyir halindeki otomobil alev aldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük haber! Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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