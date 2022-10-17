Karabük haber! Karabük'ten kısa kısa

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve İlçe Nüfus Müdürü Mesut Karagözoğlu, Genel Müdür Aygöl ile Tarihi Çarşı'da bir araya geldi.

Vali Gürel ve Milletvekili Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz , İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen , DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, DSİ 23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Araç Çayı rekreasyon alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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