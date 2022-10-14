Karabük haber! Safranbolu'da park temeli atıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Çankaya Belediyesinin destekleriyle yapılacak olan dinlenme ve çocuk oyun parkının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı.
Torun, Taşdelen ve Köse'nin konuşma yaptığı törende temel, butonlara basılarak atıldı.
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