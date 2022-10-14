Karabük haber! Safranbolu'da park temeli atıldı - Son Dakika
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Karabük haber! Safranbolu'da park temeli atıldı

14.10.2022 17:47
Karabük haber! Safranbolu'da park temeli atıldı

Karabük gündem haberi... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Çankaya Belediyesinin destekleriyle yapılacak olan dinlenme ve çocuk oyun parkının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Çankaya Belediyesinin destekleriyle yapılacak olan dinlenme ve çocuk oyun parkının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Torun, Taşdelen ve Köse'nin konuşma yaptığı törende temel, butonlara basılarak atıldı.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Çankaya, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük haber! Safranbolu'da park temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük haber! Safranbolu'da park temeli atıldı - Son Dakika
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