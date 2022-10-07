Karabük haberi | IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi Karabük'te başladı

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK) Düzenleme Kurulu tarafından organize edilen ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde yapılan IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi başladı.

KBÜ 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda bu yıl "Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek" mottosuyla düzenlenen ve 3 gün sürecek kongrede konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, kongrenin çok önemli olduğunu ve çok değerli bilim insanları ile bir araya geldiklerini söyledi.

Karabük hakkında bilgiler aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Karabük ilimiz doğası, turizmi ve eğitimdeki alt yapısı ile ülkemizin önde gelen illerinden bir tanesi. Kongrelerin bir avantajı da gittiğiniz illeri dolaşmak, gezmek ve o coğrafyayı tanımaktır. İnşallah burada bulunduğunuz süre içerisinde bölgemizi gezme fırsatı bulacaksınız. Karabük 1937 yılında coğrafyasından dolayı Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesinin yapıldığı bir şehir. Demir ve çelik fabrikasının kurulması ile şekillenmiş ve bugünlere gelmiş bir şehir. Kongrenin mesleki dayanışma ve bilgi aktarımı ile faydalı olacağını düşünüyorum, hayırlı olmasını diliyorum."

"'Coğrafya kader değildir' diyenler tarihi değiştirdi"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Coğrafyayı kader olarak görenler değil, 'Coğrafya kader değildir.' diyenler tarihi değiştirdi. İletişim ve ulaşım imkanlarının gittikçe geliştiği çağda coğrafya artık kader olmaktan çıktı. Birçok bilim insanı bunu kader görmeyerek dünyanın önünü açtı. Coğrafya, günümüzde hem insan hem de devlet için hayatta kalma sanatı olmuştur. Coğrafya ile daha sürdürülebilir bir yaşam adına kongrenin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Emekli tümamiral, akademisyen ve yazar Doç. Dr. Cihat Yaycı da coğrafyanın sadece doğa anlamına gelmediğini ifade etti.

"Coğrafya üzerinde yaşayan insanoğlu ve onun tüm aktiviteleri ile ilgilenir, coğrafya insandır." diyen Yaycı, Mavi Vatan kavramından, coğrafi ve jeopolitik ilişkilerden, Türk ve dünya denizcilik tarihinden, denizlerin öneminden ve karasuları genişliğinden bahsetti.

Akademik alanda coğrafya konularında yapılacak çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Yaycı, "Türkiye bir yarımada ülkesi değildir. Türkiye; Anadolu ve Trakya yarımaadaları olmak üzere iki yarımada ülkesidir. Türkiye'nin üç tarafı değil yedi tarafı denizlerle çevrilidir."

Konuşma ve sunumundan sonra Yaycı, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Kongrede, 5 ülkeden 50'si yabancı toplam 400 akademisyen 162 bildiri sunacak ve 11 atölye çalışması yapılacak. Ayrıca, yüksek lisans öğrencileri tarafından makaleler kongreye sunulacak.