Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "1. Safran Çalıştayı"nın ön raporu hazırlandı.

Birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ele alındığı 1. Safran Çalıştayı'nın ilk günü Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde tamamlandı.

Karabük Valiliği önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştayın ilk gününün sonunda gazetecilere açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, çalıştayda, safran konusunda çalışması bulunan, 7 üniversiteden 20'den fazla akademisyenin sunum yaptığını söyledi.

Beş çalışma grubu oluşturduklarını belirten Ayvalık, "Çalışma gruplarında akademisyenlerin yanında ülkemizin dört bir yanından safrana meraklı olan üreticilerle çalıştayın birinci gününü tamamladık. Çalışma grubunda alınan kararları kitapçık halinde yayımlayacağız. Grup liderlerimizle 16 maddeden oluşan çalıştay ön raporunu tamamladık." dedi.

Ayvalık, alınan kararların başta Safranbolu olmak üzere Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ederek, amaçlarının safran konusunda uluslararası tarım zirvesinin yapılması olduğunu kaydetti.