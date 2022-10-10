Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

10.10.2022 15:35

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Halil Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Halil Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kentteki özel bir hastanenin morgundan alınan Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Bostanbükü köyü Bahçelievler Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Beşbinevler Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilli Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Bahçelievler, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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