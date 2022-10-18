Operasyonda 4 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı. Kumara konu edilen 3 bin 390 liraya el kondu.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

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