Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi

Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 27 bin 285 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kahvehanelere operasyon düzenledi.
Kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 27 bin 285 lira ceza kesildi.
Operasyonda 4 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı. Kumara konu edilen 3 bin 390 liraya el kondu.
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