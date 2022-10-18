Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi

18.10.2022 20:22
Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi

Gelen Karabük haberine göre Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 27 bin 285 lira ceza uygulandı.

Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 27 bin 285 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kahvehanelere operasyon düzenledi.

Kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 27 bin 285 lira ceza kesildi.

Operasyonda 4 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı. Kumara konu edilen 3 bin 390 liraya el kondu.

YORUMLAR
500
Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te kumar baskınları: 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza Karabük 3. sayfa haberleri: Karabük'te kumar baskınları: 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'TE 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 04:06:34. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük haberi... Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement