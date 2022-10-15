Madendeki patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Madendeki patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 16:48

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Serhat Kahraman'ın cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Serhat Kahraman'ın cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Kahraman'ın cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karabük'e bağlı Cemaller köyü Merkez Camisi'ne getirildi.

Madende 3 yıldır çalıştığı öğrenilen Kahraman için burada helallik alındı, dua edildi.

Cenaze töreninde, annesi Sebahat, babası Rıfat ve kız kardeşi Ezgi'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü. Kahraman'ın kız kardeşi Ezgi, tabutun üzerinde bulunan ağabeyine ait bareti kafasına takarak gözyaşı döktü, annesi Sebahat ve sözlüsü Deniz de tabuta sarılarak ağladı.

Kısa süre önce sözlendiği öğrenilen Kahraman'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Kahraman'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

"Serhat, değeri biçilmez bir çocuk"

Amca Nevzat Kahraman, AA muhabirine, dün akşam göçük yaşandığına dair haber geldiğini, hemen bilgi almak için kardeşini aradığını söyledi.

Gece geç saatlere kadar beklediklerini belirten Kahraman, "Biraderim aradı, 'Ağabey, Serhat sağmış, arkadaşı kurtarmış, onlara yardım ediyor, bir sorun yok, sen yatabilirsin' dedi. Yattık, sabah namaza kalktım. Namazdan sonra aradım, 'Ağabey, kaybettik' dedi." ifadesini kullandı.

Yeğeniyle ilgili duygularını dile getiren Kahraman, "Serhat, değeri biçilmez bir çocuk. Ağzından ekmeği al... Çok değerli bir yeğenimdi. Tır şoförüydü. Annesi, 'Madene koyacağım oğlumu.' dedi. 'Senin oğlun, benim yeğenim ama sen ne dersen o olur' dedim. Takdiriilahi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Serhat Kahraman, Karabük, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madendeki patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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