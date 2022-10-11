Karabük haberleri | Karabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdi - Son Dakika
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Karabük haberleri | Karabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdi

11.10.2022 17:06
Karabük haberleri | Karabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdi

Karabük haberine göre Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK) Düzenleme Kurulu tarafından organize edilen ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde yapılan 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi tamamlandı.

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK) Düzenleme Kurulu tarafından organize edilen ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde yapılan 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi tamamlandı.

KBÜ 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda bu yıl "Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek" sloganıyla düzenlenen kongrede, yüz yüze ve çevrimiçi 162 bildiri sunuldu.

Arazi gezilerinin yapıldığı ve yüksek lisans öğrencileri tarafından makalelerin sunulduğu kongrede, 5 ülkeden 50'si yabancı 400 akademisyen tarafından bildiriler paylaşıldı, atölye sunumları, konferanslar ve çevrimiçi oturumlar yapıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, önemli bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını ve başarıyla tamamladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Polat, "3 gün boyunca dolu dolu bir kongre yaşadık. Teknolojiyle dünyamızda artık coğrafya kader değil. Küresel bir köy haline geldi. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da bu sayede milletler arası etkileşim oluyor. Üniversitemiz ülkemizde en çok uluslararası öğrenciye sahip bir eğitim kurumu. 400 akademisyen bu kongrede 162 bildiri sundu ve bu dünyanın bir çok ülkesine ulaştı. Kongrede, 50 uluslararası akademisyen yer aldı." diye konuştu.

Polat, KBÜ olarak bu tür uluslararası etkinlikleri daha çok yapacaklarını, üniversite olarak eğitime katkı vermeye devam edeceklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

Konferans, Karabük, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Karabük haberleri | Karabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdi - Son Dakika

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