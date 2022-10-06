Karabük haberleri | Karabük'te engelli kadının evinden hırsızlık iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Karabük haberleri | Karabük'te engelli kadının evinden hırsızlık iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı

06.10.2022 13:32
Karabük haberleri | Karabük'te engelli kadının evinden hırsızlık iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı

Karabük haberler... Karabük'te engelli bir kadının evinden para ve elektronik eşya çalındığı iddiasına ilişkin polis çalışma başlattı.

Karabük'te engelli bir kadının evinden para ve elektronik eşya çalındığı iddiasına ilişkin polis çalışma başlattı.

Yeni Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan felçli Fatma Adakoğlu (60), rutin kontrolleri için eşi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastaneden evlerine dönen çift, pencerelerdeki demir parmaklıkların kesildiğini fark etti.

Evde bulunan bir miktar para ve elektronik eşyaların olmadığını anlayan çift, polisi aradı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince hırsızlık şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük haberleri | Karabük'te engelli kadının evinden hırsızlık iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı - Son Dakika

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