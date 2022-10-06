İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince hırsızlık şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük haberleri | Karabük'te engelli kadının evinden hırsızlık iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı - Son Dakika

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