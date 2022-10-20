Karabük haberleri: Karabük'te esnafa kredi desteği paketine 300'e yakın başvuru

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa yönelik destek paketine 10 günde 300'e yakın müracaat olduğunu bildirdi.

Tümen, Karabük Esnaf Kefalet Kooperatifinde düzenlediği basın toplantısında, 2022'nin 10 aylık döneminde 78 milyon lira kredi kullandırdıklarını söyledi.

Esnafa yönelik destek paketine yaklaşık 300 başvuru yapıldığını aktaran Tümen, "25 ila 30 kişiye bu hafta içinde kredilerini verdik. Önemli olan piyasanın düzgün olması, esnaflarımızın işlerinin iyi olması. Kredinin faiz oranı normalde yüzde 15 ama yüzde 7,5'ini devlet sübvanse ediyor. Dolayısıyla kredi kefalet kooperatifi kanalıyla yüzde 7,5 kredi faizi uygulanıyor." dedi.