Karabük haberleri | Karabük'te kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor - Son Dakika
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Karabük haberleri | Karabük'te kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

03.08.2022 18:59
Karabük haberleri | Karabük'te kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

Gelen Karabük haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" Projesiyle, Karabük'teki kullanılmayan köy okulları faaliyet merkezine dönüşüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" Projesiyle, Karabük'teki kullanılmayan köy okulları faaliyet merkezine dönüşüyor.

Proje kapsamında merkez Ödemiş köyündeki kullanılmayan okul binasının köy yaşam merkezine dönüşümü başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, onarımı devam eden köy yaşam merkezinde incelemelerde bulundu.

Akbaş, bahçe ve çevre düzenlemesi köy muhtarı Abdullah Peker'in destekleri ve köy sakinlerinin işbirliğiyle yapılan merkezin bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğini sağlayabilmek açısından köy yaşam merkezlerinin açılması büyük önem arz ettiğini anlatan Akbaş, "Proje ile öğrencilerimizin ve köy halkının hizmetine sunulacak olan köy yaşam merkezimizin onarımı en kısa sürede tamamlanacaktır. İlimize ve köyümüze şimdiden hayırlı olsun." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük haberleri | Karabük'te kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor - Son Dakika

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