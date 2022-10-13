"Sosyal Hizmet Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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"Sosyal Hizmet Sempozyumu" başladı

13.10.2022 17:34

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Sosyal devlet, sosyal politikalar aracılığıyla adeta kimsesizlerin kimsesi olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Sosyal devlet, sosyal politikalar aracılığıyla adeta kimsesizlerin kimsesi olmuştur.

Sosyal politikalar da sosyal yardımlar aracılığıyla vatandaşa dokunma şansına sahip olmuştur." dedi.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen Sosyal Hizmet Sempozyumu'nda konuşan Işıkhan, sosyal politikadaki dönüşümleri çok iyi okumak gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurulmasının sosyal hizmet mesleği anlamında çok önemli bir devrim olduğunu belirten Işıkhan, "Sadece sosyal yardımlar değil, sosyal hizmetin bu Bakanlık çatısı altında bu isimle anılmasının çok önemli olduğunu vurgulamak isterim.

Çin'in kalkınmasında projeler yoluyla toplumun kalkınması ilkesi hedefleniyor. Bizim de gelecekte projeler yoluyla toplumu kalkındırma çabalarımıza güç vermemiz lazım." dedi.

Işıkhan, Türkiye'de son 20 yıldır uygulanan sosyal politikalardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin uyguladığı sosyal politikalar, 7'den 70'e tüm nüfusu kapsayarak adeta 84 milyonu kucaklamıştır. Toplumun tümü sosyal koruma şemsiyesi altına alınmıştır. Bu çok önemli bir hedefti. Sosyal devlet, sosyal politikalar aracılığıyla adeta kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Sosyal politikalar da sosyal yardımlar aracılığıyla vatandaşa dokunma şansına sahip olmuştur. Sosyal politikaların kapsamı genişlemiş, ihtiyaca göre yeni hizmetler ve modeller çeşitlenmiştir. Başarıyla uygulanan sosyal politikalarımız birçok çağdaş refah devletinin düzeyini yakalamış hatta bazılarını da geçmiştir."

Son 20 yılda uygulanan sosyal politikaların vatandaşlardan teveccüh gördüğünü anlatan Işıkhan, başarıyla uygulanan tüm sosyal politikaların gelişmekte olan birçok ülke tarafından örnek alınmaya çalışıldığını dile getirdi.

Işıkhan, "2023'te Türkiye'nin en önemli hedefi sosyal politikalarda kadim bir geçmişten refah ötesi uygulamalara geçmektir. Bunun için toplumu kapsayan, hiç kimseyi dışarda bırakmayan, tam istihdamı hedefleyen sosyal adaletten, insan haklarından, eşitlikten asla ödün vermeyen, refahı tabana yayan, gelirin adaletli dağılımını ve paylaşımını önceleyen, çalışma yoluyla refaha erişim hakkını uygulayan, sonuçta hatalarını ya da eksikliklerini ortaya çıkararak kendini yenileyen ve insani sistemlere dayalı politika stratejilerinin sürdürülmesi ve bunların sürekli geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz." diye konuştu.

Vali Fuat Gürel de Türkiye'de son yıllarda vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için önemli çalışmaların yapıldığını kaydederek, "Ülkemizde uygulanan bu politikalar gönül coğrafyamızda da uygulandığı takdirde çok daha yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte sağlamış olacağız." dedi.

Açılışına, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademisyenler, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, 15 Ekim'de sona erecek.

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Kaynak: AA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sadettin Ökten, Safranbolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sosyal Hizmet Sempozyumu' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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