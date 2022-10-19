AK Parti teşkilatı, Başkan Değirmenci ile bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti teşkilatı, Başkan Değirmenci ile bir araya geldi

19.10.2022 17:46
AK Parti teşkilatı, Başkan Değirmenci ile bir araya geldi

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, beraberindeki heyetle birlikte Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'yi ziyaret etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, beraberindeki heyetle birlikte Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'yi ziyaret etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'e, ziyarette İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ve ilçe teşkilatı eşlik etti. Karabük heyeti Özçelik-İş Sendikası 15. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan seçilen Yunus Değirmenci'ye ve yönetim kuruluna hayırlı olsun temennisinde bulunarak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Değirmenci, Altınöz ve AK Parti teşkilat mensuplarına nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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