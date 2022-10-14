Karabük haberleri: Safranbolu'da çalınan traktör Bartın'da bulundu

Gayza köyü Sarıçiçek Yaylası Kömüş Yatağı mevkisinde ağaç kesim işçisi olarak çalışan N.Ç. (38), kullandığı traktör ve ona bağlı ağaç kabuğu soyma makinesinin yerinde olmadığını fark etti.

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde çalınan bir traktör ve ağaç soyma makinesi, Bartın 'da bulundu.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

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