Karabük haberleri: Safranbolu'da çalınan traktör Bartın'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük haberleri: Safranbolu'da çalınan traktör Bartın'da bulundu

14.10.2022 10:51
Karabük haberleri: Safranbolu'da çalınan traktör Bartın'da bulundu

Karabük haberlerine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalınan bir traktör ve ağaç soyma makinesi, Bartın'da bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalınan bir traktör ve ağaç soyma makinesi, Bartın'da bulundu.

Gayza köyü Sarıçiçek Yaylası Kömüş Yatağı mevkisinde ağaç kesim işçisi olarak çalışan N.Ç. (38), kullandığı traktör ve ona bağlı ağaç kabuğu soyma makinesinin yerinde olmadığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan jandarma, traktör ve ağaç kabuğu soyma makinesine Bartın'da ulaştı.

Traktör ve ağaç kabuğu soyma makinesine el koyan ekipler, hırsızlık iddiasıyla E.G'yi (54) gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Ağaçta mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı Ağaçta mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı Karabük haberleri | 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da Rus turist hareketliliği yaşanıyor Karabük haberleri | 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da Rus turist hareketliliği yaşanıyor
Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük haberleri: Safranbolu'da çalınan traktör Bartın'da bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:58 MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:10 MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:56 Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti
09:46 Cansız bedeni atacakları yer için keşif yapmışlar! Kan donduran cinayette yeni detay ortaya çıktı
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 11:11:43. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük haberleri: Safranbolu'da çalınan traktör Bartın'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement