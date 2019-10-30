Karabük hafriyat kamyonu tehlike saçarak ilerledi
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Hafriyat kamyonu tehlike saçarak ilerlediKarabük'te, hafriyat kamyonu yola kum dökerek ilerlerken, sürücülere tehlike yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonu tehlike saçarak ilerledi
Karabük'te, hafriyat kamyonu yola kum dökerek ilerlerken, sürücülere tehlike yarattı.
Karabük'ten Ankara istikametine giden 34 KM 7722 plakalı hafriyat kamyonundan yola kum döküldü. Hafriyat kamyonu sürücüsü yoluna devam ederken, hem çevreyi kirletti hem de arkasından gelen diğer sürücülere tehlike yarattı. Bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Tehlike saçan kamyon cep telefonu kamerasına yansıdı.
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