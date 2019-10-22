Karabük halı çırparken balkondan düşen çift yaralandı

Halı çırparken balkondan düşen çift yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin balkonunda halı çırpan Handan Kayalı (36) ve ona yardım eden eşi Fatih Kayalı (43), tuğla örülü korkulukların yıkılmasıyla birlikte bahçeye düşerek yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şube Sokak'ta meydana geldi. Lokanta işleten Fatih Kayalı ve ona yardım eden eşi Handan Kayalı, evlerine döndü. Handan Kayalı eşinden kendisine temizlik yaparken yardımcı olmasını istedi. Kayalı çifti balkonda halı çırparken tuğla örülü korkuluklar birlikte bahçeye düştü. Yaralanan Kayalı çifti, komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar olan Kayalı çifti, hastanede tedaviye alınırken, bir süre sonra Handan Kayalı Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağ bacağı alçıda olan Fatih Kayalı, Eşim ufak çaplı bir temizlik yapalım dedi. Yardımcı olmak için mutfağa girdim. Halıyı çırpalım dedi. Halıyı 4. seferde çırpışımızda eşimle birlikte balkonla beraber bahçeye düştük. Halının ağırlığından kendimizi çekemedik. Beraber indik aşağıya. Yerde yatıyordum. Eşime baktım, o daha kötüydü. Sonra çocuğuma seslendim. Balkondan bizi görünce o da şok oldu. Merdivenlerden inip komşumuzdan yardım istemesini söyledim. Komşularım ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye geldik dedi.

Evin alt katında oturan Emine Güney ise, Mutfakta yemek yapıyordum. Birden bir gürültü indi aşağıya. Üst kat komşumuz bahçede yatıyordu. Kadın duvarla eşinin arasında kalmış diye konuştu.