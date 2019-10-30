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Karabük halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı kamerada

31 dakika önce

Halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı kameradaBülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu (16), özel halk otobüsünün çarpmasıyla yaralandı.

Halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı kamerada

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu (16), özel halk otobüsünün çarpmasıyla yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda dubalar konulup toplu taşıma ve geçiş üstünlüğü olan araçlar için ayrılan servis yolunda meydana geldi. Safranbolu'ya giden Ş.A. yönetimindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu'na çarptı. Benlioğlu, yola savrulurken, otobüsteki 1 yolcu da ani fren nedeniyle düşüp yaralandı. Ş.A. ve çevredekiler, Benlioğlu'na yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Benlioğlu, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Benlioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Karabük halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı kamerada

Karabük, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:34 Kaynak: DHA
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