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KARABÜK Hastanede muayene sırası kavgası

47 dakika önce

Hastanede muayene sırası kavgasıKarabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene sırası alamadıkları iddiasıyla 3 hasta yakını, güvenlik görevlileriyle kavga etti.

Hastanede muayene sırası kavgası
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene sırası alamadıkları iddiasıyla 3 hasta yakını, güvenlik görevlileriyle kavga etti.
Olay, dün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre babalarına muayene sırası alamayan yakınları, görevlilerle tartıştı. Tartışmaya güvenlik görevlileri de dahil oldu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Hastalardan bazıları etrafa kaçıştı. Hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan güvenlik görevlisi Tarık Ö., darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. R.A., U.T. ve Ö.F.T. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
KARABÜK Hastanede muayene sırası kavgası
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:14 Kaynak: DHA
Karabük, kavga, Güncel
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