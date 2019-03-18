Son Dakika Haberleri: Karabük Hes'e Su Taşıyan Kanal Patlayınca Tarlalar Sular Altında Kaldı

Karabük Hes'e Su Taşıyan Kanal Patlayınca Tarlalar Sular Altında Kaldı

58 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hidroelektrik santrali kanalı patlayınca çevredeki tarlalar zarar gördü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hidroelektrik santrali kanalı patlayınca çevredeki tarlalar zarar gördü. Kanala su verilmesine kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.

Safranbolu'ya bağlı Aşağı Güney Köyü'nden geçen Soğanlı Çayı üzerindeki hidroelektrik santrali regülatöründen yükleme havuzuna su taşıyan iletim tünellerindeki beton kanallar, önceki gece saatlerinde patladı. Patlamayla birlikte taşan su yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Soğanlı Çayı'na karıştı. Çevrede ekili olmayan çok sayıda tarla zarar gördü. Tarlası zarar gören vatandaşlardan biri seli cep telefonuyla görüntüleyip duruma tepki gösterdi.Kanala su verilmesi kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

Güney, Safranbolu, Karabük, Güncel
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