Karabük heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ü ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz kentte yapılması planlanan yatırımları görüşmek üzere bir araya geldi. Detaylı bilgilerin verildiği ve projelerin sunulduğu ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu. - KARABÜK