Karabük İçin Kar Uyarısı

Karabük Valiliği
, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini duyurdu.
Valiliğin açıklamasında, kentin bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Batı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava sıcaklıklarının salı günü ülkenin kuzey batı kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Bölge genelinde salı günü sabah saatlerinde yağmur olarak başlaması beklenen yağışın zamanla karla karışık yağmura dönmesi ve akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ile gecenin en düşük sıcaklıklarının çarşamba sabahı Bartın
, Düzce. Zonguldak
'ta 0, Bolu
, Çankırı
, Karabük, Kırıkkale
'de sıfırın altında 4 dereceye, perşembe sabahı ise Bartın, Düzce, Zonguldak'ta sıfırın altında 1, Karabük, Bolu, Çankırı, Kırıkkale'de sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor."
Açıklamada, "Bu hafta etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın neden olacağı kuvvetli meteorolojik olaylar ile ilgili olarak yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir." denildi.