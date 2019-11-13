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Karabük ihracat destek ofisi hizmete başladı

6 saat önce

Karabük ihracat destek ofisi hizmete girdi.

Karabük ihracat destek ofisi hizmete başladı, System.String[]

Karabük ihracat destek ofisi hizmete girdi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, yaptığı açıklamada, ihracatçı sayısının arttırılması, mevcut ihracatçılara ve ihracat potansiyeli olan firmalara hizmet vermek amacıyla Karabük İhracat Destek Ofisi'nin kurulduğunu ve faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Mescier, şunları kaydetti:

"Hizmet binamızın 5. katında kurulmuş olup konusunda uzman iki personelimizle faaliyetlerine başlamıştır.

Karabük İhracat Destek Ofisimiz öncelikle ilimizdeki ihracatçılara ve ihracat potansiyeli olan firmalara başta devlet yardımları olmak üzere ihracata ilişkin uygulamalar ve pazar araştırma bilgi kaynakları hakkında düzgün bilgi sağlanması, eğitimler gerçekleştirmesi, nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, yurt içi ve yurt dışında tanıtıcı faaliyetlerde bulunması, işbirliği fırsatları yaratılması, konuyla ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve TOBB'a yapılan çalışmalar ile ilgili raporlamalar gibi ihracatı arttıracak destek faaliyetlerinde bulunacaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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