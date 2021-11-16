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Karabük ikinci doz aşıda 'mavi' ye geçti - Son Dakika

Karabük ikinci doz aşıda 'mavi' ye geçti

16.11.2021 22:32
Karabük ikinci doz aşıda 'mavi' ye geçti

KARABÜK, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılamada ikinci dozda yüzde 75 aşılama oranıyla mavi kategoriye geçti.

KARABÜK, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılamada ikinci dozda yüzde 75 aşılama oranıyla mavi kategoriye geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Ekim-5 Kasım arasında açıkladığı haftalık vaka sayısında yoğunluk oranı 536,50 olan Karabük'te 2. doz aşı oranı yüzde 75'e ulaştı. Koronavirüs vaka sayısı ile birinci sırada bulunan Karabük'te, sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil ekiplerle kentin birçok noktasında aşılama çalışmaları yapıldı. Karabük, ikinci dozda yüzde 75'i geçerek risk haritasında 'mavi' renge bürünürken, kentte gençlerde aşılama oranlarının artırılması ve aşı takvimini tamamlamamış vatandaşların bir an önce eksik aşılarının yapılması yeni hedef olarak belirlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok şükür artık mavi kategorideki iller arasındayız. 2. doz aşılamada yüzde 75 oranını yakalayabilmemiz için çarşı, pazar dolaşan tek tek evleri gezen ekip arkadaşlarıma ve aile sağlığı merkezlerimizde, hastanelerimizde büyük bir özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca aşı olarak hem kendi sağlığını, hem de toplum sağlığını korumak için gayret gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aşı takvimini henüz tamamlamamış vatandaşlarımızı da bir an önce aşılarını olmak üzere sağlık kuruluşlarımıza beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.


Karabük ikinci doz aşıda 'mavi' ye geçti
Karabük ikinci doz aşıda 'mavi' ye geçti

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karabük ikinci doz aşıda 'mavi' ye geçti - Son Dakika


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