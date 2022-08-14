Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, Yenice'deki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, Yenice'deki asfalt çalışmalarını inceledi

14.08.2022 18:11
Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, Yenice'deki asfalt çalışmalarını inceledi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Recep Tetik ve Murat Karagül ile Ibrıcak köyü Ayanlar Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde gören Sözen, asfalt formeni Ali Coşkun'dan bilgi aldı.

Vatandaşların yaşadıkları yerlerde rahat hayat sürmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Sözen, "Şu anda bizim değmediğimiz ve ulaşmadığımız kırsal alanımız yok. İl Özel İdaremiz kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projeleriyle kalkınma ve gelişme hamlesi, en ücra köylerimize kadar uzanmıştır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bartın politika haberi | Bartın'da SOGEP ve BAKKA projeleri için tören düzenlendi Bartın politika haberi | Bartın'da SOGEP ve BAKKA projeleri için tören düzenlendi Eflani 'sakin şehir' olma yolunda ilerliyor Eflani 'sakin şehir' olma yolunda ilerliyor
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Ahmet Sözen, Ali Coşkun, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, Yenice'deki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:11:38. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, Yenice'deki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement