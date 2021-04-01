Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen oldu - Son Dakika

Karabük İl Genel Meclis Başkanlığına oy birliğiyle Ahmet Sözen seçildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan eski başkan Hasan Yıldırım, iki yıllık süre zarfında başarılı çalışmalara ve kararlara imza attıklarını söyledi.

İktisadi işletme kurup KDV muafiyetinden 6 milyon, taş kırma makinesiyle sarı malzeme üretimi ve nakliyesinden 20 milyon TL,kendilerine ait asfalt plenti ve ekipmanlardan iki yılda yaklaşık 20 milyon TL ekonomik katkı sağladıklarını ifade eden Yıldırım, "İş makinelerimiz ve ekipmanlarımızı yenileyerek makine parkımızı güçlendirdik. En son iller bankasından 13 bin litre kapasiteli temiz su tankeri idaremize hibe alarak geçtiğimiz ay teslim edildi. Vidanjör aracımızı da en kısa sürede bekliyoruz" dedi.

Oybirliğiyle başkanlığa seçilen Ahmet Sözen de desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Sözen, "AK Parti grubunun şahsımı aday olarak ilan etmelerinden ve teklif etmelerinde dolayı grubuma teşekkür ediyorum. Onun dışında diğer parti gruplarımızdan da şahsıma eksiksiz destek verdiklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bir yerel parlamento olan İl Genel Meclisimiz ve İl Genel Meclisimize Başkanlık verilmesi şahsım adına tabi ki onur verici bir husustur" dedi.

İl Genel Meclis üyelerinin tamamının desteğini ve oyunu alarak seçilmesinin omuzlarına çok ağır bir yükün yüklendiğinin bilincinde ve farkında olacağını aktaran Sözen, "İnanıyorum ki tüm İl Genel Meclisi üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde tüm enerjimizi Karabük'ümüzün sorunlarına ve sorunların çözümüne ayıracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bunların üstesinden geleceğimizi umuyorum ve çalışmalarımızın bu yönde ilerleyeceğine olan inancım tamdır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından asil ve yedek katip üyelikleri seçimi, başkan vekilliği seçimi, il daimi encümen üyelikleri seçimi, plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, gençlik ve spor komisyonu, eğitim kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, köylere yönelik hizmetler komisyonu, meclis araştırma ve planlama komisyonu, orman ve su işleri komisyonu ile tarım komisyonu üyeliklerinin seçimi yapıldı. - KARABÜK