Son Dakika Haberleri: Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Yıldırım Oldu

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Yıldırım Oldu

1 saat önce

Karabük İl Genel Meclisi başkanlığına Hasan Yıldırım seçildi.

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Yıldırım Oldu, System.String[]
Karabük İl Genel Meclisi başkanlığına Hasan Yıldırım seçildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda düzenlenen seçimde, AK Parti, Karabük İl Genel Meclisi üyeliğine Hasan Yıldırım'ı aday gösterdi.

Oylamada üyelerin tamamının desteğini alan Hasan Yıldırım, başkan oldu.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Meclisimiz üç siyasi partiden oluşmakta ve beni oy birliği ile Meclis Başkanlığı'na layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah beraberce geçmiş dönemlerde olduğu gibi Özel İdaremizi güçlendirerek güzel hizmetler gerçekleştireceğiz. İlimiz için hayırlı kararlar almak için elimizden geleni yapacağız. Burada eşitlik ve birlik beraberlik içerisinde ilimize, ilçelerimize, köylerimize güzel hizmetler yapmayı Allah bizlere nasip etsin." diye konuştu.

Seçimin ardından Yıldırım, il genel meclisi üyeleri ile Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:09 Kaynak: AA
AK Parti, Hasan Yıldırım, Karabük, Güncel
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