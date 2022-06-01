Karabük İl Genel Meclisi haziran ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi haziran ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Sözen, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi ödeneklerinin geçen yıla göre artarak Karabük'e tahsis edildiğini söyledi.

Köylerde çözüm bekleyen içme suyu, yol, menfez, köprü problemlerini, tahsis edilen ödeneklerle tamamladıklarını belirten Sözen, "Bu yıl da köylerimizde yaşam standartlarının daha da üst seviyelere çıkacağı ve yaşamın daha kolay hale geleceği bir dönemi hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Sözen, Safranbolu'daki cam seyir terasının yenilenerek ziyaretçi girişine açıldığını ifade etti.