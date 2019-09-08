Son Dakika Haberleri: Karabük İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı

1 saat önce

Karabük İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı, System.String[]

Karabük İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı yapıldı.


Toplantıda, daha öncede silahlı eğlence ve toplantılara katılmama kararı alan Eflani protokol üyeleri bu konuda görüşlerini net olarak belirtti.


Eflani İl Genel Meclis üyesi ve İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mesut Aydın'ın başkanlığında toplanan komisyon ve üyeleri 2020-2024 tarihleri arasında geçerli olan stratejik plan mecliste oy birliği ile kabul edildi. Komisyon raporunun 18. maddesine bu konu ile ilgili ayrı bir başlık açılarak İl Genel Meclisinin bu üzücü hadiselerin yaşanmaması için gerekli hassasiyetin her daim devamı için stratejik planda yer alması sağlandı.


Aydın, "Ayrıca merkez ve köylerimizde kutlamalarda kullanılan ateşli silahlara eğlencelerde yaralanma ve ölüm hadiseleri 2019 yılında meydana gelmiştir. Her ne kadar bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler olsa dahi, vatandaşların yapılacak güvenlik toplantılarında yazılı ve görsel olarak bilinçlendirilmesinin gerekliliğinin önem arz ediyor" dedi. - KARABÜK

Mesut Aydın, Karabük, Eflani, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı! Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 21:20:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]